نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

تفاصيل مروعة لمقابر سوريا الجماعية.. مقطورات تنقل جثث المئات مرتين أسبوعيًا بين عامي 2012 و2018 في القطيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر عمليات إعادة التنظيم وملاحقة فلول النظام السوري المخلوع في مختلف مناطق سوريا، في حين يجري قائد القيادة السورية الجديد، أحمد الشرع المعروف باسم "أبو محمد الجولاني" لقاءات دورية مع مسؤولين وممثلين عن أقليات وطوائف ومناطق في سوريا، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات وفقا لما أوردتها وكالة الأنباء السورية:

انتشار قوات إدارة الأمن العام في مدينة بانياس حفاظاً على سلامة المواطنين وملاحقة فلول ميليشيات النظام البائد.

إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول ميليشيا الأسد وإعادة الأمن والاستقرار.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستضيفان وفدا من الجالية السورية في أمريكا.

قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفدا من أعيان المنطقة الشرقية.

وسبق وأعلنت وزارة الداخلية السورية الجديدة، الخميس، أن 14 على الأقل من أفراد إنفاذ القانون قتلوا غربي سوريا خلال الليل في "كمين" نصبته قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما أصيب 10 ضباط في الهجوم الذي وقع بريف منطقة طرطوس، بحسب الوزارة.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان قيادة العمليات العسكرية للحكومة الجديدة أن قواتها قتلت "مجموعة محاصرة من فلول النظام السابق" في المنطقة نفسها.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، احتجاجات تجري في محافظة اللاذقية، لا تستطيع CNN التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل، وجرت المظاهرات في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يُظهر تدنيس موقع في حلب يدعي جزء من الطائفة العلوية أنه مزار.

وتم دفع المجتمع العلوي في سوريا، الذي يعيش معظمه في المناطق الساحلية، إلى مناصب سياسية واجتماعية وعسكرية رئيسية خلال حكم الأسد وحكم والده وسلفه حافظ.