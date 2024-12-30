نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

"أحاول تمالك نفسي".. شاهد كيف علق طبيب نرويجي على فيديو مؤثر لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة

"علينا أن نترك البعض يموتون".. طبيب بمستشفى كمال عدوان في غزة يروي تفاصيل مروعة

(CNN)-- أصبح آخر مستشفى رئيسي متبقٍ في شمال غزة الآن خارج الخدمة بعد أن ألحقت غارة شنتها القوات الإسرائيلية أضرارًا جسيمة بالمبنى وأفرغت عنابره من المرضى والأطباء.

وقالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية داهمت الجمعة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، مما يعرض حوالي 75 ألف فلسطيني متبقٍ في شمال القطاع للخطر. كما اعتقلت مدير المستشفى البارز الدكتور حسام أبو صفية، متهمة إياه بأنه "إرهابي مشتبه به في حماس".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أدت الغارة إلى "إخلاء" المستشفى من المرضى، بعضهم في حالة حرجة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أولئك الذين كانوا في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي، "الذي هو نفسه خارج الخدمة". وأضافت المنظمة أن بعض المرضى تم نقلهم أيضًا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية تخطط لإرسال بعثة إلى المستشفى الإندونيسي لنقل المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى جنوب غزة لمواصلة الرعاية.

وقال محمد صالحة، مدير مستشفى العودة في شمال غزة، الذي بالكاد يعمل وتضرر بشدة بسبب الغارات الجوية الأخيرة، لشبكة CNN الاثنين، إن مستشفى كمال عدوان "خارج الخدمة تمامًا"، وأن منشأته الطبية بها القليل جدًا من الوقود وتفيض بالمرضى، على الرغم من الإمدادات المحدودة.

وأضاف صالحة لشبكة CNN: "لدينا جراح واحد يقوم بإجراء العملية فقط عندما تكون الحالة" حرجة للغاية.

وأشار صالحة إلى أن "النظام الصحي في الشمال تدهور تمامًا. نحن نعمل على إنقاذ ما تبقى".

وقال صالحة إن مستشفاه يجب أن ينتظر موافقة الجيش الإسرائيلي للسماح للصليب الأحمر بنقل الحالات التي تتطلب علاجًا متخصصًا من شمال غزة إلى الجنوب.

مسعفون يخلون جرحى ومرضى سرطان من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة - 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Credit: AFP via Getty Images

جاءت الغارة على مستشفى كمال عدوان وسط تجدد العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في عدة أجزاء من شمال غزة، بهدف استهداف ما أسماه الجيش الإسرائيلي وجود حماس المتجدد في المنطقة. لقد خلف الهجوم العنيف شوارع مليئة بالحطام، وقتل عائلات بأكملها، وأدى إلى استنزاف شديد لمخزون الغذاء والماء والأدوية.

وقال الجيش الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه اعتقل ما لا يقل عن 240 "إرهابيًا من حماس والجهاد الإسلامي" حول المستشفى، زاعمًا أن المنشأة كانت تُستخدم "كمعقل للإرهابيين من حماس".

وذكر الجيش، الإثنين، أن القوات "عملت أيضًا على تحديد والقضاء على العديد من الإرهابيين في المنطقة بين عشية وضحاها".

والسبت، بعد اعتقال مدير المستشفى، الدكتور أبو صفية، زعم الجيش الإسرائيلي أن المنشأة كانت تستخدم من قبل حماس كـ"مركز قيادة وتحكم". ولم يقدم الجيش أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وقد قوبل اعتقال أبو صفية بغضب من الفلسطينيين والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.

وصفت منظمة العفو الدولية أبو صفية، الأحد، بأنه "صوت قطاع الصحة المدمر في غزة"، مضيفة أنه منذ الحرب، "احتجزت إسرائيل مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية الفلسطينيين من غزة دون تهمة أو محاكمة".

وفي بيان لها على موقع إكس، قالت منظمة العفو الدولية إن "العاملين في مجال الصحة تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واُحتجزوا في الحبس الانفرادي" من قبل إسرائيل.

سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة - 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 Credit: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

مساعدات متقطعة

مع إجبار مستشفيات شمال غزة على الخروج من الخدمة، بالكاد تصل المساعدات إلى بضع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ما زالوا محاصرين في المنطقة.

منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، عندما بدأت العملية الإسرائيلية المركزة في الشمال، دخلت 5565 شاحنة محملة بالمساعدات إلى الجيب، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، رفضت السلطات الإسرائيلية 48 من 52 محاولة للأمم المتحدة لتنسيق الوصول الإنساني إلى شمال غزة، وفقًا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 24 ديسمبر/كانون الأول، مضيفًا أن "الحركات الأربع المعتمدة واجهت جميعها عوائق".

تقول قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في 26 ديسمبر/كانون الأول، دخلت 27 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة. ولا توجد سجلات للمساعدات إلى القطاع بعد 26 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.

وقال جوناثان ويتال، القائم بأعمال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الإثنين، إن فريقه مُنع من الدخول إلى شمال غزة أكثر من 140 مرة.

وأضاف ويتال، في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس: "ليس لدينا القدرة على تقديم مستوى المساعدة اللازم لتلبية المتطلبات الأساسية".

وتابع: "يتم تدمير أساسيات بقاء الإنسان في غزة".

فلسطينيون ينتظرون استلام أجزاء من المساعدات الغذائية الإنسانية في مخيم الشاطئ بالقرب من مدينة غزة في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024 Credit: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قبل عمليته التي شنها نهاية الأسبوع ضد كمال عدوان في شمال غزة، قام بإجلاء المرضى وتسليم "عشرات الآلاف من اللترات من الوقود والغذاء والإمدادات الطبية".

ووفقًا لمكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية التي توافق على شحنات المساعدات إلى غزة، فقد ذهبت شاحنة وقود واحدة إلى شمال غزة لتزويد المخابز بالوقود، حسبما قالت المجموعة الاثنين.

وتفاقمت الأزمات الإنسانية المتعددة في غزة - نقص الغذاء، ونقص المأوى والأدوية - بسبب موجة الطقس البارد. وقالت وزارة الصحة في غزة إن مولودًا جديدًا يبلغ من العمر 20 يومًا توفي بسبب البرد، وهو الخامس في الأسبوع الماضي.

وقال أحد الجراحين في غزة، الدكتور غسان أبو ستة، على موقع إكس، إن انخفاض حرارة الجسم وسوء التغذية والإصابة تمثل ثلاثية الموت.

وكتب أنه "في غزة، يعني هذا أن الناس سيموتون من انخفاض حرارة الجسم في درجات حرارة أعلى، وسيموتون جوعًا بشكل أسرع وسيخضعون لجروح أقل حدة".