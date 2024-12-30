Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.غارة إسرائيلية تفرغ آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة من جميع المرضى وتعتقل مديره - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

غارة إسرائيلية تفرغ آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة من جميع المرضى وتعتقل مديره

الشرق الأوسط
نشر
6 min قراءة
تفاصيل صادمة.. شاهد كيف وصفت ممرضة فلسطينية إخلاء إسرائيل مستشفى كمال عدوان شمال غزة

(CNN)-- أصبح آخر مستشفى رئيسي متبقٍ في شمال غزة الآن خارج الخدمة بعد أن ألحقت غارة شنتها القوات الإسرائيلية أضرارًا جسيمة بالمبنى وأفرغت عنابره من المرضى والأطباء.

وقالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية داهمت الجمعة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، مما يعرض حوالي 75 ألف فلسطيني متبقٍ في شمال القطاع للخطر. كما اعتقلت مدير المستشفى البارز الدكتور حسام أبو صفية، متهمة إياه بأنه "إرهابي مشتبه به في حماس".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أدت الغارة إلى "إخلاء" المستشفى من المرضى، بعضهم في حالة حرجة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أولئك الذين كانوا في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي، "الذي هو نفسه خارج الخدمة". وأضافت المنظمة أن بعض المرضى تم نقلهم أيضًا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية تخطط لإرسال بعثة إلى المستشفى الإندونيسي لنقل المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى جنوب غزة لمواصلة الرعاية.

قد يهمك أيضاً

غزة: الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان وعشرات الموظفين.. وشهود يرون لـCNN تفاصيل المداهمة

وقال محمد صالحة، مدير مستشفى العودة في شمال غزة، الذي بالكاد يعمل وتضرر بشدة بسبب الغارات الجوية الأخيرة، لشبكة CNN الاثنين، إن مستشفى كمال عدوان "خارج الخدمة تمامًا"، وأن منشأته الطبية بها القليل جدًا من الوقود وتفيض بالمرضى، على الرغم من الإمدادات المحدودة.

وأضاف صالحة لشبكة CNN: "لدينا جراح واحد يقوم بإجراء العملية فقط عندما تكون الحالة" حرجة للغاية.

وأشار صالحة إلى أن "النظام الصحي في الشمال تدهور تمامًا. نحن نعمل على إنقاذ ما تبقى".

وقال صالحة إن مستشفاه يجب أن ينتظر موافقة الجيش الإسرائيلي للسماح للصليب الأحمر بنقل الحالات التي تتطلب علاجًا متخصصًا من شمال غزة إلى الجنوب.

مسعفون يخلون جرحى ومرضى سرطان من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة - 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024
مسعفون يخلون جرحى ومرضى سرطان من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة - 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024Credit: AFP via Getty Images

جاءت الغارة على مستشفى كمال عدوان وسط تجدد العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في عدة أجزاء من شمال غزة، بهدف استهداف ما أسماه الجيش الإسرائيلي وجود حماس المتجدد في المنطقة. لقد خلف الهجوم العنيف شوارع مليئة بالحطام، وقتل عائلات بأكملها، وأدى إلى استنزاف شديد لمخزون الغذاء والماء والأدوية.

وقال الجيش الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه اعتقل ما لا يقل عن 240 "إرهابيًا من حماس والجهاد الإسلامي" حول المستشفى، زاعمًا أن المنشأة كانت تُستخدم "كمعقل للإرهابيين من حماس".

وذكر الجيش، الإثنين، أن القوات "عملت أيضًا على تحديد والقضاء على العديد من الإرهابيين في المنطقة بين عشية وضحاها".

والسبت، بعد اعتقال مدير المستشفى، الدكتور أبو صفية، زعم الجيش الإسرائيلي أن المنشأة كانت تستخدم من قبل حماس كـ"مركز قيادة وتحكم". ولم يقدم الجيش أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وقد قوبل اعتقال أبو صفية بغضب من الفلسطينيين والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.

وصفت منظمة العفو الدولية أبو صفية، الأحد، بأنه "صوت قطاع الصحة المدمر في غزة"، مضيفة أنه منذ الحرب، "احتجزت إسرائيل مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية الفلسطينيين من غزة دون تهمة أو محاكمة".

وفي بيان لها على موقع إكس، قالت منظمة العفو الدولية إن "العاملين في مجال الصحة تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واُحتجزوا في الحبس الانفرادي" من قبل إسرائيل.

سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة - 28 ديسمبر/كانون الأول 2024
سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة - 28 ديسمبر/كانون الأول 2024Credit: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

مساعدات متقطعة

مع إجبار مستشفيات شمال غزة على الخروج من الخدمة، بالكاد تصل المساعدات إلى بضع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ما زالوا محاصرين في المنطقة.

منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، عندما بدأت العملية الإسرائيلية المركزة في الشمال، دخلت 5565 شاحنة محملة بالمساعدات إلى الجيب، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، رفضت السلطات الإسرائيلية 48 من 52 محاولة للأمم المتحدة لتنسيق الوصول الإنساني إلى شمال غزة، وفقًا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 24 ديسمبر/كانون الأول، مضيفًا أن "الحركات الأربع المعتمدة واجهت جميعها عوائق".

تقول قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في 26 ديسمبر/كانون الأول، دخلت 27 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة. ولا توجد سجلات للمساعدات إلى القطاع بعد 26 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.

وقال جوناثان ويتال، القائم بأعمال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الإثنين، إن فريقه مُنع من الدخول إلى شمال غزة أكثر من 140 مرة.

وأضاف ويتال، في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس: "ليس لدينا القدرة على تقديم مستوى المساعدة اللازم لتلبية المتطلبات الأساسية".

وتابع: "يتم تدمير أساسيات بقاء الإنسان في غزة".

فلسطينيون ينتظرون استلام أجزاء من المساعدات الغذائية الإنسانية في مخيم الشاطئ بالقرب من مدينة غزة في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024
فلسطينيون ينتظرون استلام أجزاء من المساعدات الغذائية الإنسانية في مخيم الشاطئ بالقرب من مدينة غزة في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024Credit: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قبل عمليته التي شنها نهاية الأسبوع ضد كمال عدوان في شمال غزة، قام بإجلاء المرضى وتسليم "عشرات الآلاف من اللترات من الوقود والغذاء والإمدادات الطبية".

ووفقًا لمكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية التي توافق على شحنات المساعدات إلى غزة، فقد ذهبت شاحنة وقود واحدة إلى شمال غزة لتزويد المخابز بالوقود، حسبما قالت المجموعة الاثنين.

وتفاقمت الأزمات الإنسانية المتعددة في غزة - نقص الغذاء، ونقص المأوى والأدوية - بسبب موجة الطقس البارد. وقالت وزارة الصحة في غزة إن مولودًا جديدًا يبلغ من العمر 20 يومًا توفي بسبب البرد، وهو الخامس في الأسبوع الماضي.

قد يهمك أيضاً

وفاة 3 أطفال فلسطينيين في غزة تجمدا مع حلول الشتاء

وقال أحد الجراحين في غزة، الدكتور غسان أبو ستة، على موقع إكس، إن انخفاض حرارة الجسم وسوء التغذية والإصابة تمثل ثلاثية الموت. 

وكتب أنه "في غزة، يعني هذا أن الناس سيموتون من انخفاض حرارة الجسم في درجات حرارة أعلى، وسيموتون جوعًا بشكل أسرع وسيخضعون لجروح أقل حدة".

نشر 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.