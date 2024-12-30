القدس (CNN)-- قال معتقلون سابقون أطلقت إسرائيل سراحهم مؤخرا لشبكة CNN، إن مدير مستشفى فلسطيني بارز اعتقلته إسرائيل خلال مداهمة أدت إلى إغلاق آخر منشأة صحية رئيسية عاملة في شمال غزة، محتجز في قاعدة عسكرية مثيرة للجدل تعمل أيضا كمرفق احتجاز.

ولم يظهر الدكتور حسام أبو صفية علنا منذ أن داهمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان، الجمعة الماضية. واتهم أعضاء الطاقم القوات الإسرائيلية بإشعال حريق في المستشفى، وقالوا إنهم تم تجميعهم كلهم خارج المستشفى وأُجبروا على خلع ملابسهم، وهي عملية استغرقت ساعات، قبل إجبارهم على المغادرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعتقل الدكتور أبو صفية لأنه "يشتبه في أنه ناشط إرهابي في حماس"، وادعى أن حماس تستخدم المستشفى "كمركز قيادة وسيطرة". ولم يقدم الجيش أي دليل يدعم تلك المزاعم.

وكانت عائلة أبو صفية قد وجهت نداءات لمعرفة مكان احتجازه بعد اعتقاله. ويقول معتقلون سابقون في قاعدة سدي تيمان العسكرية في صحراء النقب الإسرائيلية بالقرب من حدود غزة، إن الدكتور أبو صفية ومسعفين آخرين اُعتقلوا خلال مداهمة مستشفى كمال عدوان محتجزون هناك.

وقال سجينان فلسطينيان تم إطلاق سراحهما هذا الأسبوع من المنشأة إنهما شاهدا أبو صفية في السجن، وقال سجين سابق آخر إنه سمع اسم أبو صفية يُنطق. ولا تستطيع شبكة CNN التحقق من روايتهم بشكل مستقل. وقد تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتأكد مما إذا كان أبو صفية محتجزا في المنشأة (سدي تيمان).

وقال أحمد السيد سليم (18 عاما) إن طبيبا من عائلة أبو صفية دخل السجن، السبت. وأضاف سليم، وهو من شمال غزة أنه يعرف الدكتور أبو صفية، موضحا أنه تم اعتقاله قبل 42 يوما على حاجز إسرائيلي وقت إخلائه من شمال غزة وكان في طريقه إلى مدينة غزة.

ومن جانبه، قال يحيى زقوت الذي اعتُقل قبل 42 يوما إنه لم ير الدكتور أبو صفية ولكنه كان في زنزانة مجاورة له.

وأضاف: "كنت أسمعهم ينادون اسمه بين الأسماء التي ينادون بها كل صباح ومساء، وكان معنا رجال تم إحضارهم إلى زنزانتنا وأخبرونا أنهم محتجزون مع الدكتور حسام".

وقال علاء أبو بنات، وهو سجين سابق تم اعتقاله قبل 43 يوما وهو في طريقه للمنزل، إنه يعلم أن الدكتور أبو صفية وفريقا طبيا من مستشفى كمال عدوان أُحضروا إلى سجن سدي تيمان.

وأضاف: "إنهم ما زالوا جميعا في الحجز. لقد عاملوهم بشكل سيئ للغاية وخاصة الأطباء".

وقال أبو بنات إن شخصا كان معه في الزنزانة أخبره أنه طبيب وقال إنه تعرض للضرب "حتى نزفت عينه". وأضاف زميله في الزنزانة أنه تحدث إلى الدكتور أبو صفية.

وقالت عائلة الدكتور أبو صفية في بيان لشبكة CNN: "سدي تيمان معروف بالوحشية والتعذيب، لا يمكننا أن نتخيل ما يعانيه والدنا في ذلك المكان وما إذا كان بخير أم لا، يشعر بالدفء أم البرد..بالجوع أو الألم".

وأضاف البيان: "من المعروف على نطاق واسع الجهود الهائلة التي بذلها منذ بداية الحرب لدعم نظام الرعاية الصحية الوحيد لسكان شمال غزة".