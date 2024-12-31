نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، أنهم نفذوا "ثلاث عمليات نوعية"، استهدفت مطار بن غوريون في مدينة يافا الإسرائيلية، ومحطة كهرباء جنوبي القدس، وحاملة الطائرات الأمريكية "يو. إس. إس. هاري ترومان"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية الموالية للحوثيين.

وزعم الحوثيون في بيانهم أن تلك العمليات التي نفذوها جاءت "أثناء التحضير لهجوم جوي كبير على بلادنا، مما أدى إلى إفشاله"، حسب قولهم.

وذكر الحوثيون أنهم "استهدفوا مطار بن غوريون الإسرائيلي، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأضاف الحوثيون في البيان: "استهدفت العملية الأخرى محطة الكهرباء جنوبي القدس، بصاروخ باليستي من نوع ذي الفقار"، بحسب "سبأ".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال في وقت سابق عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أُطلق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل ليتم اعتراضه قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي".

وأشار بيان الحوثيين إلى أنهم "استهدفوا حاملة الطائرات الأمريكية (يو. إس. إس. هاري ترومان) بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا"، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".