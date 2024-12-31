نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر ما أحدثه من دمار

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراق المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): " أطلق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل ليتم اعتراضه قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي".

وكذلك قالت الشرطة الإسرائيلية عبر "إكس": "سمعت، قبل قليل، صافرات إنذار في منطقة تل أبيب، وتقوم الشرطة بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي شن، خلال الأيام الماضية، ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بعدما أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة المدعومة من إيران عن وقوع هجمات إسرائيلية على صنعاء والحديدة.

يذكر أن جماعة الحوثي أطلقت العديد من الصواريخ على إسرائيل وعطلت الشحن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، فيما قالت إنه رد على الحرب في غزة.