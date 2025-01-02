هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

(CNN)-- قال مسؤولون فلسطينيون، الخميس، إن 11 شخصا، بينهم مدير عام شرطة غزة ونائبه، قتلوا في غارة إسرائيلية ليل الخميس على خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في منطقة المواصي بجنوب غزة.

واتهمت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في القطاع، إسرائيل بقتل اللواء محمود صلاح واللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، لتقويض القانون والنظام في الأراضي الفلسطينية.

واضافت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن "الاحتلال من خلال ارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة، يصر على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين".

واتصلت CNN بالجيش الإسرائيلي للتعليق.

ومن بين القتلى أيضًا أطفال، وفقًا للدفاع المدني في غزة، الذي نشر لقطات تظهر عمالًا من خدمة الاستجابة للطوارئ يجمعون الجثث في الظلام.

ويذكر أن المواصي وهي منطقة ساحلية في خان يونس استقبلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين الذين فروا من أجزاء أخرى من غزة، وهي منطقة إنسانية مخصصة للمدنيين النازحين من قبل إسرائيل.

وتلعب الشرطة في القطاع دوراً حاسماً في ضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وقد أصبحت المهمة صعبة على نحو متزايد في الأشهر الأخيرة مع تحذير الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر من "انهيار القانون والنظام" مما يؤدي إلى نهب عشرات الشاحنات تحت تهديد السلاح.