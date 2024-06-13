الجيش الإسرائيلي يرد لـCNN على تقرير استهداف المواصي في غزة

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(CNN)-- نفى الجيش الإسرائيلي ضرب منطقة آمنة محددة في جنوب غزة، الخميس، بعد أن قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن منطقة مليئة باللاجئين تعرضت لـ “ضربات برية وبحرية وجوية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN: "خلافاً للتقارير الواردة في الساعات القليلة الماضية، لم يضرب الجيش الإسرائيلي المنطقة الإنسانية في المواصي"، مضيفا أنه لم تكن هناك غارات في المواصي، بما في ذلك خارج المنطقة الآمنة المحددة.

ويذكر أن في المواصي أكثر من نصف مليون شخص، بحسب تقرير صادر عن منظمة أوكسفام، بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي سكان شرق رفح بالتوجه إلى "المنطقة الإنسانية الموسعة" بينما كثف عملياته في جنوب غزة.

وتأتي هذه الضربات في الوقت الذي لم تعلن إسرائيل أو حركة "حماس" علنا الالتزام بالمقترح الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.