دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، على زيارة الوفد الأوكراني إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

وقال زيلينسكي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "استمعت الى تقريري وزيري خارجية أوكرانيا والسياسة الزراعية الأوكرانية حول زيارتهما إلى سوريا ونتائج مفاوضاتهما في دمشق والآفاق الأمنية والاقتصادية.."

وأكد الرئيس الأوكراني بتدوينته على أن "أوكرانيا ستدعم كافة الجهود لتحقيق الاستقرار في سوريا، وسنجعل برنامج ’الحبوب من أوكرانيا‘ يتناسب مع اهداف التعاون مع الإدارة السورية وجميع الشركاء المستعدين لتقديم المساعدة. سنتواصل مع الأوروبيين وأمريكا ليكون الدعم قويا قدر الإمكان".

وأضاف أن "المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط يعني المزيد من السلام والتجارة لجميع الشركاء".

وكانت روسيا قد بدأت في سحب كمية كبيرة من المعدات العسكرية والقوات من سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومسؤول غربي مطلع على المعلومات الاستخباراتية.

ووصف المسؤولون الانسحاب الروسي بأنه واسع النطاق ومهم وقالوا إنه بدأ الأسبوع الماضي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون دائمًا، كما أشار المسؤولون.

وأشارت الاستخبارات الأمريكية والغربية إلى أن المسؤولين الروس كانوا يحاولون تحديد ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، فصيل المعارضة الرئيسي الذي يسيطر حاليًا على سوريا، منفتحة على تسوية تفاوضية من نوع ما تسمح لروسيا بالبقاء في بعض قواعدها الرئيسية، وفقًا للمصادر. وتشمل هذه القواعد قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية وميناء طرطوس.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن روسيا على اتصال بفصائل المعارضة في دمشق، مضيفا: "يتعين علينا الحفاظ على الاتصال مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع على الأرض لأنه، كما ذكرت، لدينا مرافق وأفراد هناك".