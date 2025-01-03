هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

(CNN)-- علق البيت الأبيض، الجمعة، على إرسال إسرائيل وفدها إلى قطر لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ووصف ذلك بأنه "خطوة مشجعة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي في إفادة للصحفيين: "نرحب بقرار إسرائيل إرسال فريق آخر إلى الدوحة، ونعتقد أن هذه خطوة مشجعة".

واستمرت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس حتى مع تعثر المفاوضات الرسمية منذ أشهر، حيث دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق. وقال مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة CNN في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الاتفاق يتطابق بشكل كبير مع الاقتراح الذي طرحه بايدن في وقت سابق من 2024.

وردا على سؤال من أليكس ماركوارت من شبكة CNN عما إذا كان هناك سفر لأي مسؤول أو اجتماعات إضافية يمكن للبيت الأبيض أن يبلغها للصحفيين، قال كيربي إن الرئيس "أوضح أن فريق الأمن القومي الخاص به سيكون مشاركا حتى النهاية".

وأضاف كيربي: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوسط للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، مرة أخرى، والذي سيعيد الرهائن إلى ديارهم".

وأكد كيربي: "ليس لدي أي اختراقات لأتحدث عنها اليوم، أو إعلانات لأدلي بها بشأن المشاركة، لكن يمكنني أن أخبركم أننا بالتأكيد سنواصل التركيز على ذلك".

ويتبقى 17 يوما على انتهاء ولاية بايدن، حتى يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.