تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- أفاد مصدر دبلوماسي مطلع، في تصريحات لشبكة CNN، بأن محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة انتهت، وأنها اُختتمت قبل ساعة تقريبا.

وستواصل الفرق الفنية الاجتماع في الأيام المقبلة بدءًا من السبت، إلى حين اجتماع المفاوضين الرئيسيين مرة أخرى في القاهرة، الأسبوع المقبل.

وأكد الدبلوماسي أن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أجرى اتصالا بطهران مرتين في اليومين الماضيين لإبقائها على اطلاع على المناقشات، مرة أمس ومرة ​​اليوم. موضحا أن رئيس الوزراء القطري تحدث مرتين مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه "جرى خلال الاتصال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة".

ووافقت قطر على إطلاع إيران على المحادثات، وقال رئيس الوزراء القطري إن "عدم حدوث أي تصعيد كبير أثناء المفاوضات، سيصب في مصلحة الانتهاء من الصفقة".