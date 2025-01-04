دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير ومقاطع فيديو قالوا إنها للازدحام الذي حدث في مطار بيروت الدولي نتيجة لمحاولة تفتيش حقيبة دبلوماسية للسفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، الأمر الذي أثار تساؤلات وتكهنات حول الحادثة.

وأوضح السفير الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، قال فيها إن "الإجراء الذي قام به مسؤولو مطار بيروت كان نتيجة لعدم دراية كافية، وقد تم حل المشكلة بعد تواصل من الجانب الإيراني".

وأضاف وفقا لوكالة تسنيم: "بسبب نقص معرفة مسؤولي المطار بشأن قضية الحقيبة الدبلوماسية والتوجيهات التي تلقوها، حاولوا فتح الحقيبة الدبلوماسية. لكن، بعد تواصلنا وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية، تم حل المشكلة وخرجت الحقيبة دون تفتيش".

وتابع: "نتيجة لهذه الإجراءات، حدث ازدحام وتأخير للمسافرين، مما تسبب في استياء العديد منهم. نحن نعتبر هذا الإجراء الذي استهدف تحديداً شركة طيران إيرانية أمراً غير مقبول، وقد اعترضنا عليه. إذا كان هناك أي إجراء يجب اتخاذه، فيجب أن يُطبق على الجميع بشكل متساوٍ".