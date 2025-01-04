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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، وصول طائرة تحملة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى مطار العاصمة السورية، دمشق، ليصبح عدد الطائرات التي وصلت العاصمة السورية، 4 طائرات حتى كتابة هذا التقرير.

جاء ذلك تدوينة نشرتها وكالة الأنباء السعودية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) مرفقة إياه بصور للطائرة وبعض مما تحمله من مساعدات.

وقالت الوكالة في تقريرها: "وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، اليوم، الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية".

وتابعت: "تأتي هذه المساعدات تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن".