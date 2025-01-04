سوريا.. السلطات تعلن القبض على ساهر النداف في حمص وتكشف تفاصيل

برهان غليون لـCNN: ما تحقق في سوريا إنجاز عظيم.. ولكن الحذر من كيف سيستمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السورية، الجمعة، القاء القبض على من وصفته بـ"مجرم من فلول الميليشيات" في مدينة حمص.

جاء ذلك في تصريح على لسان مصدر بوزارة الداخلية الجديدة بالحكومة المؤقتة، نقلته وكالة الأنباء السورية بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، وورد فيها: "مصدر بوزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم ’ساهر النداف‘ أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص.."

وبينت الوكالة أن النداف "هو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر، ويعتبر من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين".

وتعلن وزارة الداخلية السورية بشكل دوري عن إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد وعدد من المشتبه بهم، خلال عملية تمشيط واسعة في حين تصطف قوات الأمن السابقة في طوابير طويلة لتسليم أسلحتها للحكومة الانتقالية المرتبطة بالفصائل السورية.

وشُوهدت طوابير طويلة من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الفيديو- الذي تم تصويره في وقت سابق من هذا الأسبوع- بينما كانوا ينتظرون في الطابور لتسليم أسلحتهم النارية الشخصية إلى مسؤولين يحملون شارات "وزارة الداخلية" السورية على صدورهم.