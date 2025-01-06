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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، الاثنين، وفدا وزاريا من الإدارة السورية الحالية، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في أول زيارة يقوم بها الوفد إلى أبوظبي، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأسعد الشيباني والوفد المرافق له، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب وام، فقد "بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والأوضاع الإقليمية الراهنة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدّد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، "التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

كما أكد وزير الخارجية الإماراتي "وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها كافة الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة"، طبقًا لـ وام.

وشدّد الشيخ عبدالله بن زايد على "أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري الشقيق، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية".

وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصاديّة والتجارية، وحسن أحمد الشحي، سفير الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، حسبما أفادت وكالة "وام".

وضم الوفد السوري بجانب وزير الخارجية، كلا من وزير الدفاع في الإدارة الحالية، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطّاب ، ووزير الكهرباء عمر الشقروق، ووزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب.