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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تحدث وزير الخارجية في الإدارة السورية الحالية، أسعد الشيباني، الجمعة، عن نتائج زيارته برفقة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات السوريين إلى العاصمة السعودية، الرياض، وما بحثوه مع المسؤولين السعوديين.

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان عقد بحضور وزراء ومسؤولين سعوديين، الخميس، اجتماعا مع وفد سوري زار المملكة لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، وضم الوفد السوري في الحكومة الحالية، وزير الخارجية، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة، أنس خطاب.

وقال أسعد الشيباني في منشورات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نشكر المملكة العربية السعودية وأصحاب المعالي والسمو وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات العامة، على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".

وأضاف الوزير السوري: "نقلنا - من خلال زيارتنا - رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".

وأردف الشيباني في تدوينة أخرى: "على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وختم أسعد الشيباني تدوايناته قائلا: "بدورها، عبرت المملكة العربية السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، استقبل في مقر الوزارة بالرياض، الخميس، وزير خارجية الإدارة السورية الحالية أسعد الشيباني، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنها، حيث جدد فيصل بن فرحان "موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".