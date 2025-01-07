للإفصاح عن مكان تواجده.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بعد اعتقالها مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

(CNN)-- أكد مسؤول إماراتي لشبكة CNN أن الإمارات العربية المتحدة شاركت في مناقشات حول إمكانية لعب دور في جهود إعادة إعمار غزة بعد الحرب، لكن شروطها للقيام بذلك لم تتحقق بعد.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولا أخرى بأنهم شركاء محتملون للمساعدة في حكم المنطقة بعد الحرب، لكن الإمارات قالت في وقت سابق إنها سترفض "الانخراط في أي خطة تهدف إلى توفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

وقال المسؤول الإماراتي لشبكة CNN، الثلاثاء: "بينما كانت هناك العديد من المحادثات غير الرسمية الجارية، لم تتوافق الأطراف المعنية مع الشروط المسبقة للإمارات العربية المتحدة لمشاركتها في أي جهد بعد الحرب في غزة".

وكان المسؤول يرد على تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأن المناقشات وراء الكواليس بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة، تضمنت إمكانية إشراف الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى مؤقتًا، على الحكم والأمن وإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

وقال المسؤول الإماراتي لشبكة CNN، إن شروط الإمارات المسبقة تشمل تلقي دعوة رسمية من رئيس وزراء جديد ومستقل وموثوق به في السلطة الفلسطينية، و"عملية إصلاح جادة" في السلطة الفلسطينية، و"التزام صريح بحل الدولتين" من إسرائيل، و"دور قيادي واضح من قبل الولايات المتحدة".

لطالما دعت الإمارات إلى إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تعاني من الفساد، ودعت إلى تغيير قيادتها. وأدى محمد مصطفى اليمين الدستورية كرئيس وزراء للسلطة الفلسطينية في مارس/آذار، خلفًا لمحمد أشتية، الذي استقال في فبراير/شباط الماضي.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون علنًا إمكانية لعب السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرًا لها دورًا في غزة بعد الحرب.

كما ذكرت رويترز، نقلاً عن دبلوماسيين ومسؤولين غربيين، أن مسؤولين إماراتيين اقترحوا استخدام متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص كجزء من قوة حفظ السلام في غزة. ونفى المسؤول الإماراتي الذي تحدث إلى CNN، صحة ذلك الأمر.

وقامت الإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقية عام 2020 المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام، وحافظت على علاقات معها طوال حرب غزة.