نظرة على أبرز هجمات داعش في 2024 بعد عودة التنظيم للظهور.. مراسل CNN يشرح ما تغيّر

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(CNN) -- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المنتهية ولايته ويليام بيرنز إن الوكالة "قلقة للغاية بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم داعش"، وخاصة فرعه المتمركز في أفغانستان الذي يُعرف بـ"ولاية خراسان".

وأضاف بيرنز، للإذاعة الأمريكية العامة، الخميس، بعد أكثر من أسبوع بقليل من مقتل 14 شخصا في مدينة نيوأورليانز، وهو الفعل الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه مستوحى من "داعش": "يمكننا أن نرى المؤامرات الخارجية التي ينخرط فيها هذا الفرع بالذات".

وذكر عن شمس الدين جبار المشتبه به في الهجوم الذي شهدته نيو أورليانز، ليلة رأس السنة: "أعتقد أنها قصة معقدة في حالة هذا الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، من العديد من الإخفاقات الأخرى في حياته، على ما يبدو، لذلك من الصعب دائمًا فهم كيف يتم إلهام الناس".

وأردف: "الخطر الذي يمكن أن يشكله تنظيم داعش حتى لو لم يكن متورطًا في التخطيط الفعلي أو تنفيذ عمل من خلال قدرته على إلهام الناس يشكل تهديدا كبيرا".

وعن المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في غزة، قال بيرنز: "المفاوضات جدية للغاية وتوفر إمكانية إنجاز ذلك على الأقل في غضون الأسبوعين المقبلين".

ووصف بيرنز التنسيق مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن هذه القضية بأنه "جيد للغاية".