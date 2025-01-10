لبنان.. الخارجية الأمريكية عن انتخاب عون رئيسا: فرصة لتحقيق 3 أمور

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأت وزارة الخارجية الأمريكية الشعب اللبناني على اختيار جوزاف عون رئيسا للدولة بعد عدة محاولات فاشلة في السابق.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "تهنئ الولايات المتحدة الشعب اللبناني على انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية، تمثل هذه المرحلة فرصة تاريخية فيما يعمل لبنان على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية وإرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب اللبناني".

وعددت الخارجية الأمريكية: "تمثل هذه المرحلة أيضا فرصة للدفع بالإصلاحات الحاسمة، واستعادة وظائف الحكومة، وتعزيز المؤسسات لإعادة بناء لبنان القوي والمستقر والمزدهر".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد هنأ في بيان الرئيس اللبناني المنتخب، واصفا إياه بأنه "الزعيم المناسب لهذا الوقت"، وذلك بعد أن تم انتخاب قائد الجيش جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسا بعد جولتين من التصويت في البرلمان اللبناني.

وقال بايدن في بيان: "أهنئه على انتخابه رئيسا للبنان"، وتابع: "سيوفر الرئيس عون قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بشكل كامل ومع عودة مئات الآلاف من الأشخاص إلى منازلهم ومع تعافي لبنان وإعادة بنائه. الرئيس عون لديه ثقتي. وأعتقد بقوة أنه القائد المناسب لهذا الوقت".