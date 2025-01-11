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إيران.. فيديو بمكان سري جديد وما يكشفه بعد زعم طهران تطوير "صواريخ خاصة جديدة"

الشرق الأوسط
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(CNN)-- كشف فيديو بمكان سري نشرته السلطات الإيرانية منشأة لتخزين الصواريخ تحت الأرض، معلنة، الجمعة، أنها تصنع "صواريخ خاصة جديدة"، بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإخبارية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

إيران.. فيديو بمكان سري جديد وما يكشفه بعد زعم طهران تطوير "صواريخ خاصة جديدة"
صورة من الفيديو الذي بثه التلفزيون الحكومي الإيراني وما يقول إنها منشأة لتخزين الصواريخ تحت الأرض Credit: IRIB

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة IRIB الإيرانية الرسمية، الجمعة، قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي والعميد أمير علي حاجي زاده وهما يقومان بجولة في المنشأة.

ووصف حاجي زاده الموقع بأنه "بركان خامد"، بحسب ما أوردته تسنيم.

وتم تنفيذ جزء من العمليات الإيرانية ضد إسرائيل في أكتوبر وأبريل باستخدام قاعدة الصواريخ تحت الأرض، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية مهر نيوز.

وفي حدث أقيم في مدينة عبادان جنوب غرب إيران، الجمعة، أعلن سلامي أيضًا أن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل على تطوير "صواريخ خاصة جديدة".

وذكرت وكالة تسنيم أن الجنرال علي محمد نائيني حذر، الاثنين، من أن إيران ستجري تدريبات وألعاب حربية جديدة هذا الشهر ستكشف عن "مدن الصواريخ والطائرات بدون طيار" بما في ذلك مدينة تحت الأرض لتخزين الصواريخ ومنشأة أخرى تستوعب السفن في جنوب إيران.

وأجرت قوات الباسيج الإيرانية (المتطوعين) الجمعة مناورة واسعة النطاق شارك فيها 110 آلاف عنصر في العاصمة طهران، حسبما ذكرت وكالة تسنيم، مضيفة أن القوات المسلحة الإيرانية أجرت عدة مناورات حربية في الأيام الأخيرة، وتهدف إيران إلى إظهار أنها لم تفقد قوتها في المنطقة، رغم تعرض القوات المدعومة من طهران في لبنان وغزة واليمن لهجوم من قبل إسرائيل وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حليف إيران.

وفي أكتوبر، قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع تصنيع الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي داخل إيران ردا على ضربات سابقة شنتها إيران على إسرائيل، وفي ذلك الوقت، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الإسرائيلية بأنها "انتهاك واضح” للقانون الدولي"، وأضافت أنها "تحق لها وتلتزم بالدفاع عن نفسها".

وأصبحت الولايات المتحدة على بعد أيام فقط من أداء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية، والذي سبق له أن أطلق حملة "أقصى قدر من الضغط" على إيران في ولايته الأولى، وأعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم بشأن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير.

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