نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

مرور شهر على الإطاحة بالأسد في سوريا.. أين تقف الأوضاع هناك؟

برهان غليون لـCNN: ما تحقق في سوريا إنجاز عظيم.. ولكن الحذر من كيف سيستمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، نظيرها في الحكومة السورية لتصريف الأعمال، أسعد الشيباني، على هامش اجتماع وزاري دولي في العاصمة السعودية، الرياض، حالة من الجدل بعد ضجة صاحبت زيارتها الأولى إلى سوريا مطلع الشهر الحالي.

كانت وكالة الأنباء الألمانية للصور (Imago) بثت صورة للمصافحة التي جرت بين الوزيرين خلال اجتماع الرياض، الأحد. وحظيت اللقطة بتفاعلات واسعة النطاق عبر الشبكات الاجتماعية.

في حين التقطت كاميرات قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية لحظة تبادل بيربوك والشيباني أطراف الحديث، على ما يبدو بعد المصافحة التي جرت قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري العربي الدولي بشأن سوريا، بحسب القناة.

في 3 يناير/كانون الثاني، زارت وزيرة الخارجية الألمانية دمشق، وعقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الحالية في البلاد.

وحينها لم تصافح بربوك أحدًا من المسؤولين، بما في ذلك أحمد الشرع قائد الإدارة الحالية أو وزير الخارجية، وهو ما أثار ردود فعل عربية وعالمية.

وبعد الزيارة، قالت بيربوك في تصريحات صحفية: "كان واضحًا لي أن لقائي بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلو من مصافحات يد عادية".

وخلال مشاركتها في اجتماع الرياض، دعت وزير الخارجية الألمانية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عن طريق اتباع "نهج ذكي" يبقى العقوبات على الرئيس السابق، بشار الأسد وأعوانه، ويضمن في الوقت نفسه دعم الشعب السوري.