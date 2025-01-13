سجدا قبل أن يتعانقا.. شاهد لحظة لقاء سوري بوالدته بعد غياب 13 عامًا عن بلده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، سبب استخدام الوزير بدر عبدالعاطي وصف "سلطة الأمر الواقع" للإشارة إلى الإدارة الحالية في سوريا، وذلك خلال مقابلة مع قناة "العربية".

وقال السفير تميم خلاف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي المُذاع عبر فضائية "ON"، مساء الأحد، إن مصطلح "سلطة الأمر الواقع" يعبر عن طبيعة المرحلة الانتقالية والواقع الفعلي للوضع في سوريا.

وأضاف خلاف أن المصطلح يٌستخدم عند حدوث فراغ سياسي في أي دولة قد تشهد انهيار السلطة التنفيذية وتفكك المؤسسات بوتيرة سريعة، ثم ملء الفراغ خلال الفترة الانتقالية بواسطة عناصر أو جهات غير منتخبة، بحسب المتحدث.

وأشار المتحدث إلى أن الموقف المصري تجاه سوريا يرتكز على مكونات رئيسية، منها عدم تحولها إلى نقطة أو مصدر لتهديد دول المنطقة، ودعم المؤسسات الوطنية السورية، والعمل على وجود عملية سياسية شاملة لضمان نجاح الفترة الانتقالية، حسب قوله.

وقال إن مصر تدعم سوريا "طالما تجمع شمل السوريين وألا تصدر الإرهاب للمنطقة"، مضيفًا: "سنواصل متابعة ما يحدث في سوريا، والعبرة بالأفعال وليست الأقوال، والطريق مازال طويلا".

وحول إذا ما كان وزير الخارجية المصري يعتزم القيام بزيارة إلى سوريا قريبًا، قال المتحدث باسم الوزارة إنه لا توجد ترتيبات في الوقت الحالي، فيما أكد أن السفارة المصرية في دمشق تواصل عملها على الأرض للمساعدة في توصيل المساعدات، نافيًا غلقها.