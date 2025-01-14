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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوى تصدت لصاروخ تم إطلاقه من اليمن، في حين قال المتمردون الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا زعموا أنه استهدف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لصاروخ أُطلق من اليمن قبل قليل".

وبدوره، ذكر حساب الجيش الإسرائيلي الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء: "للمرة الثانية اليوم، دوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل بسبب قذيفة أُطلقت من اليمن".

وفي المقابل، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، قالوا إنها "استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة يافا وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وزعم يحيى سريع أن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له"، موضحا أن هذه العملية "تعد الثالثة خلال 12 ساعة"، طبقا لوكالة "سبأ".