"خائف للغاية".. عم أحد الرهائن في غزة يتحدث لـCNN وسط آمال بوقف إطلاق النار

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(CNN)-- تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن يتم الإعلان عن اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة في وقت لاحق من يوم الأربعاء أو الخميس، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لشبكة CNN.

وقال أحد المصدرين: "نحن قريبون جدًا".

وأضاف المصدران أنه تم تحقيق تقدم كبير. وإذا تم الانتهاء من الاتفاق، فمن المرجح أن يبدأ التنفيذ الأحد.

وحتى بعد موافقة المفاوضين من حماس وإسرائيل في الدوحة على الاتفاق، فإن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي والحكومة الكاملة سيظلان بحاجة إلى الموافقة على الاتفاق بأغلبية بسيطة.

وستستمع المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ذلك إلى الالتماسات المعارضة لإطلاق سراح الفلسطينيين المقرر منحهم حريتهم كجزء من الاتفاق.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، التقارير التي تفيد بأن حماس وافقت على الاتفاق: "على عكس التقارير، لم ترد منظمة حماس الإرهابية بعد على الاتفاق".