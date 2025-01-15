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(CNN)-- قال موشيه لافي، صهر الرهينة الإسرائيلي، عمري ميران، لشبكة CNN إن أسرته لا تستطيع أن "تشعر بالتفاؤل بعد" بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيؤتي ثماره قريبا.

موشيه لافي خلال مقابلة مع CNN

وقال لافي في مقابلة مع شبكة CNN: "أنا أؤيد أي اتفاق يعيد الرهائن إلى الوطن وينقذ الأرواح، لكننا في عائلتنا، والعديد من العائلات الأخرى، نتفهم ونشعر بالإحباط لأننا مازلنا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً.."

وتابع: "لقد كنا على بعد دقائق من التوصل إلى اتفاق منذ مايو، ونسمع الآن أننا على وشك إبرام صفقة هنا"، مضيفا أن من المرجح ألا يتم إطلاق سراح صهره في المرحلة الأولى، والتي من المتوقع أن تشمل إطلاق سراح 33 رهينة، مع إعطاء الأولوية للأطفال، والنساء وكبار السن والمرضى.

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون عمري والعديد من الرهائن الآخرين في منازلهم منذ فترة طويلة.. لكنني أفهم أيضًا حقيقة أن هناك شروطًا تمنع التوصل إلى اتفاق، وقد تغير الوضع بشكل هائل منذ مايو/ أيار، مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لقد كان مهما للغاية في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق".

ولم يكن لدى الأسرة أي دليل على حياة ميران منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما نشرت حماس مقطع فيديو لميران والأمريكي الإسرائيلي كيث سيغل، ولا تزال هناك مراحل إضافية يجب مناقشتها، وهذه هي المشكلة حقًا، وفقا للافي.

واقتحم مسلحون من حماس منزل ميران وزوجته وابنتيه في ناحال عوز كيبوتس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقد نجت الأسرة من الهجوم، ولكن تم اختطاف ميران.