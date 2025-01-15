للإفصاح عن مكان تواجده.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بعد اعتقالها مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

(CNN)-- قال القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، ألون بنكاس، الأربعاء، إن تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قريبا هو سبب رئيسي وراء اقتراب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح بنكاس في تصريح لشبكة CNN: "الشيء المأساوي هو… أن هذه الصفقة كانت موجودة لعدة أشهر.. ومع ذلك، بطريقة ما، لم يحدث ذلك لأسباب سياسية: حسابات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو السياسية لإطالة أمد الحرب وإحجام حماس عن قبول بعض المكونات الرئيسية في الصفقة".

وتابع الدبلوماسي الإسرائيلي السابق: "لكن يبدو الآن أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إن لم يكن لأي سبب آخر غير حفل تنصيب السيد ترامب".

ويذكر أنه وبعد أكثر من 15 شهرا من الحرب، تتزايد الآمال في أن توافق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل - قبل أيام فقط من عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد مراسم تنصيبه في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.