قطر: إسرائيل وحماس أقرب من أي وقت مضى لاتفاق وقف إطلاق النار.. ونحن متفائلون

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(CNN)-- أفاد مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN أن الحكومة الإسرائيلية وحماس اتفقتا على اتفاق من شأنه أن يوقف القتال في قطاع غزة، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين على مراحل.

وأكد مسؤول كبير في حماس لشبكة CNN أن الحركة وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، وأنها سلمت ردها للوسطاء.

وفي بيان منفصل، قالت الحركة إنها تشاورت مع الفصائل المسلحة الحليفة بشأن الاتفاق المقترح.

وأوضحت الحركة في بيانها: "لقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه ووضع حد للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

وأهاب المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس في غزة بسكان القطاع عدم التحرك حتى بدء وقف إطلاق النار رسميًا.

وقال بيان للمكتب إنه "يدعو... المواطنين الكرام إلى عدم التحرك قبل بدء وقف إطلاق النار رسميًا، والحصول على المعلومات حول توقيت وقف إطلاق النار من مصادر رسمية".

في وقت سابق الأربعاء، قال مصدران مطلعان على الأمر لشبكة CNN إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق من يوم الأربعاء أو الخميس.

وقال أحد المصدرين لـCNN: "نحن قريبون جدًا"، فيما أوضح المصدران أنه وإذا تم إتمام الاتفاق، فمن المرجح أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.

بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد، من المتوقع أن تطلق حماس والجماعات المسلحة المتحالفة معها سراح 33 رهينة أُخذوا من إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في المقابل، ستفرج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين.

من شأن الاتفاق أن يوفر أول مهلة من الحرب للفلسطينيين في غزة منذ أكثر من عام، والثانية فقط منذ بدء القصف الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يسمح الاتفاق للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة بمجرد تأكيده، وسيكون هناك تدفق هائل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث واجه السكان ظروفًا إنسانية صعبة منذ فترة طويلة.