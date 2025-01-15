"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

قطر: إسرائيل وحماس أقرب من أي وقت مضى لاتفاق وقف إطلاق النار.. ونحن متفائلون

هل تنجح المفاوضات بين حماس وإسرائيل هذه المرة في التوصل لوقف إطلاق النار؟

"خائف للغاية".. عم أحد الرهائن في غزة يتحدث لـCNN وسط آمال بوقف إطلاق النار

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وأن الرهائن الذين تحتجزهم حماس "سيطلق سراحهم قريبًا".

وكتب ترامب في منصته "تروث سوشال": "لدينا صفقة للرهائن في الشرق الأوسط. سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرًا لك!"

أشاد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية، بإدارة بايدن ومبعوث إدارة ترامب القادم للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال روبيو لأعضاء مجلس الشيوخ في جلسة تأكيد تعيينه، الأربعاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "أجرؤ على القول إن جميع المعنيين يستحقون الثناء على وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس للتو".

وكان رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري جيمس ريش من ولاية أيداهو، قد أعلن عن الصفقة قبل دقائق قليلة، قائلاً: "لقد تم إبلاغي للتو بأنه قد تم إعلان وقف إطلاق النار في غزة".