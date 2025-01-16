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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

تعداد بالأرقام يوضح ما نعلمه عن رهائن حماس بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الشرق الأوسط
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hostage january 10 update

(CNN)-- تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، الأربعاء، وقفا للحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

لا تزال العديد من التفاصيل والجدول الزمني للصفقة الكاملة غير واضحة. ولكن إليكم ما نعرفه حتى الآن عن الرهائن المحتجزين في غزة، ومن قد يتم إطلاق سراحهم.

المرحلة الأولى: ستقوم حماس والجماعات المسلحة المتحالفة معها بإطلاق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى، من بينهم مدنيون ومجندات وأطفال وشيوخ ومرضى.

الرهائن الذين ما زالوا في غزة: تحتجز حماس وحلفاؤها 94 من أصل 250 شخصًا تم أخذهم من إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ومن بين هؤلاء، مات 34 شخصًا على الأقل، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، رغم أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى، 81 من الرهائن هم من الرجال و13 من النساء، وتحتجز حماس أربعة رهائن آخرين محتجزين منذ عام 2014، مات اثنان منهم على الأقل.

الرعايا الأجانب: 84 رهينة في غزة هم من إسرائيل، بينما 8 من تايلاند، وواحد من نيبال، وواحد من تنزانيا.

الأمريكيون: 7 رهائن أمريكيين محتجزون في غزة، الأمريكيون الثلاثة الذين يُفترض أنهم على قيد الحياة هم إيدان ألكسندر وساغي ديكل تشين وكيث سيجل. وتم الإعلان عن وفاة أربعة آخرين ولم تتم إعادة رفاتهم بعد.

من سيتم إطلاق سراحهم: سيغل وديكل تشين مدرجان في قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وفقًا لمسؤول أمريكي رفيع ومصدرين آخرين، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح ثلاث رهائن مدنيات إسرائيليات في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، وفي اليوم السابع، من المقرر أن تطلق حماس سراح أربع أخريات، وفقا لوثيقة نشرها مسؤول كبير في حماس. وبعد ذلك، "ستطلق حماس سراح ثلاثة معتقلين إسرائيليين كل سبعة أيام، بدءا بالنساء (المدنيين والجنود)"، جاء في الوثيقة.

تبادل الرهائن والأسرى: بحسب الوثيقة، ستطلق إسرائيل سراح 1000 أسير فلسطيني تم اعتقالهم في 8 أكتوبر 2023، لكنهم لم يشاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في اليوم السابق، ومن بين الرهائن الـ 33 الذين من المتوقع أن تطلق حماس سراحهم، سيتم تبادل تسعة مرضى وجرحى بـ 110 أسرى فلسطينيين محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بحسب الوثيقة.

الأسرى الفلسطينيون: تحتجز إسرائيل ما لا يقل عن 10,000 أسير فلسطيني، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى وجمعية الأسير الفلسطينية، رغم أن هذا العدد لا يشمل عددًا غير معروف من الفلسطينيين الذين تم أسرهم في غزة.

الاعتقال الإداري: يشمل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل 3,376 شخصًا محتجزين إداريًا، مما يعني أنه لم توجه إليهم أي تهم علنية ولم يواجهوا أي محاكمة، بينهم 95 طفلاً و22 امرأة.

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