دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قيام قوة إسرائيلية بإطلاق النار قرب المنطقة العازلة جنوب سوريا، الأربعاء.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، الأربعاء، وقال فيها: "رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم عدة مركبات محملة بقطع أسلحة وذخيرة وهي تتحرك بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا حيث قامت طائرة لسلاح الجو بإطلاق النار بالقرب من المركبات لإبعادها حيث ابتعدت عن المكان.. جيش الدفاع منتشر في المنطقة وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

ويذكر أن إسرائيل استولت على قمة جبل الشيخ، أعلى قمة في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد أمام تحالف بقيادة "هيئة تحرير الشام" في ديسمبر/ كانون الأولأول، فيما وصفه المسؤولون الإسرائيليون بما في ذلك نتنياهو في البداية بأنه "إجراء أمني مؤقت" وأنه سيمتد إلى نهاية العام 2025.

وكان مصدر قد قال في وقت سابق لـCNNإن إسرائيل تأمل أن يمنح التاريخ المحدد وقتا كافيا لاستقرار الوضع السياسي والأمني ​​في سوريا، وكذلك أن يكون لديها وضوح بحلول ذلك الوقت بشأن ما إذا كان قادة سوريا الجدد يعتزمون احترام اتفاق 1974 الذي أنشأ منطقة عازلة على طول الحدود المشتركة، وفصل قوات البلدين بعد الحرب التي اندلعت في 1973.