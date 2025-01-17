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القدس (CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي المصغر وافق، الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، الذي أُعلن التوصل إليه في قطر، الأربعاء الماضي.

ووافق الأعضاء الـ11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني ​​على الصفقة بأغلبية بسيطة.

وكانت شبكة CNN، ذكرت في وقت سابق، أنها علمت أن مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته، سوف يعقد اجتماعا للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، الجمعة، وليس، السبت، كما كان مقترحا في وقت سابق.

وبعد الموافقة على الاتفاق في مجلس الوزراء الأمني المصغر، سيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المكون من 33 عضوا اجتماعا في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي.