تعليق جديد لترامب عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودور إدارته

بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن "من الأفضل أن يتم قبل أن أؤدي اليمين الدستورية"، مكررا زعمه بأن الاتفاق لم يكن ممكنا لولا جهود رئيسة لإدارته الجديدة.

وأشار ترامب مرارا وتكرارا إلى أنه يفضل تجنب وراثة الحرب بين إسرائيل وحماس بينما يستعد لتولي منصبه في 20 يناير، ويقول المحللون إن عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض قد ضخت إلحاحا متجددا في المفاوضات بشأن صفقة كانت بالفعل على وشك الانتهاء وموجودة على الأجندة لعدة أشهر.

وقال ترامب لبودكاست برنامج دان بونجينو: "لو لم نكن منخرطين في هذه الصفقة، لما تم التوصل إلى هذه الصفقة على الإطلاق، لم يكن من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق، وربما لم يكن الرهائن ليتمكنوا من رؤية الحياة مرة أخرى.."

وتابع: "لا، لقد غيرنا مسار الأمر، وقمنا بتغييره بسرعة، وبصراحة، من الأفضل أن يتم ذلك قبل أن أؤدي اليمين الدستورية، وأفترض أنه الآن، كما تعلمون، تصافحنا ووقعنا على وثائق معينة، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك".

ونال كل من ترامب والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن الفضل الكامل بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، الأربعاء، بعد أن عملت الإدارتان الأمريكيتان معًا للتوسط في الهدنة.

وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن بعد إبرام الاتفاق إن التعاون بين المعسكرين كان "غير مسبوق تقريبًا"، والذي أصبح ممكنًا بفضل تقاطع نادر في المصالح بين الخصمين اللدودين اللذين رأى كل منهما فرصة بعد فوز ترامب في الانتخابات.

ومع ذلك، عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان هو أو ترامب يستحقان الثناء على الصفقة، أجاب بايدن: "هل هذه مزحة؟"، وهي الإجابة التي علق عليها ترامب لبرنامج دان بونجينو شو قائلا إن رد بايدن كان "غير لطيف".