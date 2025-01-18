قطر تكشف توقيت بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد

تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

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(CNN)-- قالت الحكومة القطرية، السبت، إن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة الذي وافقت عليه إسرائيل وحماس من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (9:30 صباحا بتوقيت مكة).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان على منصة إكس (تويتر سابقا): "ننصح الأخوة بأخذ الحيطة والحذر وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

ويذكر أن قطر كانت أحد الوسطاء الرئيسيين في التوسط للوصول إلى الاتفاق بين حماس وإسرائيل.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حماس، مما يبدأ فصلا جديدا في الصراع الدموي المستمر منذ 15 شهرًا وأشعل منطقة الشرق الأوسط، مع دعوات متكررة عاجلة لدخول المساعدات الإنسانية والطعام للقطاع وسط تداول صور تفطر القلب لفلسطينيين يصطفون للحصول على وجبة غذاء في القطاع.