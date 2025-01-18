جون كيربي لـCNN عن اتفاق غزة: لا نريد أن يكون التركيز على من يعود له الفضل.. وهذه أسباب التأخير

تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

(CNN)—تصطف المئات من شاحنات المساعدات عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، استعدادا لدخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع واتفاق الرهائن حيز التنفيذ، الأحد، ولفقا لما أوردته قناة "القاهرة نيوز" التابعة للدولة.

وجاءت الشاحنات من مناطق مختلفة في منطقة شمال سيناء المصرية، وبعضها ينتظر منذ أشهر، بحسب القاهرة نيوز، التي ذكرت أن الشاحنات تحمل مواد غذائية وملابس وإمدادات طبية وخيام وحمامات متنقلة ومستلزمات نظافة ومواد إغاثة أخرى.

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في الدوحة، سيتم زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بما يصل إلى 600 شاحنة يوميا، ونبه مسؤول في الأمم المتحدة، الخميس، من أن ذلك سيكون "مجرد بداية" في معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لم تدخل غزة سوى 614 شاحنة محملة بالمساعدات في الفترة من 1 إلى 13 يناير/ كانون الثاني، وهو آخر تاريخ لدى الوكالة سجلات له، وهذا أقل بكثير من متوسط ​​500 شاحنة يوميًا قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى غزة، إن 335 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر معبري كرم أبو سالم وإيرز، الخميس.