نشر السبت ، 18 يناير / كانون الثاني 2025

على بُعد ساعات ليصبح حقيقة.. سكان غزة يترقبون بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط الدمار والمجاعة

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(CNN)-- قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب التدريجي من بعض مناطق غزة، بسبب وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن المتوقع أن يبدأ سريانه الأحد.

وقال المسؤول الإسرائيلي، السبت: "سنقوم بتعديل انتشارنا وانسحابنا التدريجي من مواقع وطرق محددة من داخل غزة، وفقًا للاتفاق والمستويات السياسية بشكل مباشر".

وأوضح المسؤول أن الفرقة 162 موجودة حاليًا في شمال غزة والفرقة 143 في الجنوب، لكنه لم يذكر كيف ستتأثر بالاتفاق.

وقال إن الفرقة 99 في ممر نتساريم "ستتحرك تدريجيًا مع استمرار الاتفاق".

وممر نتساريم هو منطقة عازلة رئيسية أنشأها الجيش الإسرائيلي، حيث تقسم قطاع غزة.

وكرّر المسؤول التحذيرات الإسرائيلية للسكان بعدم الاقتراب من المناطق التي تتمركز فيها قوات الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مكان وجودهم "سيتغير بشكل واضح" مع انسحاب القوات.

وعندما سئل عن تفاصيل الانسحابات التدريجية، قال المسؤول إن الجيش الإسرائيلي كان "يخطط في الأيام والأسابيع الأخيرة"، ولكن "المستوى السياسي" سوف يقرر في نهاية المطاف.