نتنياهو يضع شرطا قبل بدء وقف إطلاق النار ودونه "لن يبدأ" الاتفاق

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صباح الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ" حتى تتلقى إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم.

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30، لن يبدأ حتى تتلقى إسرائيل قائمة الرهائن المفرج عنهم، والتي التزمت حماس بتقديمها".

وجاء ذلك بعد أن أجرى نتنياهو الليلة الماضية تقييما للوضع الأمني ​​فيما يتعلق بالتأخير في استلام قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم.

وقالت حماس إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وأرجعت التأخير إلى أسباب "فنية"، بحسب بيان صدر صباح الأحد.

وجاء في البيان: "تؤكد حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتشير إلى أن التأخير في تسليم الأسماء المقرر الإفراج عنها في الدفعة الأولى يعود إلى أسباب فنية ميدانية".