نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

على بُعد ساعات ليصبح حقيقة.. سكان غزة يترقبون بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط الدمار والمجاعة

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(CNN)-- يتزايد الترقب قبل نحو ساعة فقط من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تصطف شاحنات المساعدات عند أحد المعابر الحدودية، وتنتظر الوكالات الإنسانية توقف القتال لتزويد القطاع بالإغاثة التي يحتاجها بشدة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): "من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة.. نحن نتابع بترقب ونحبس أنفاسنا".

وكانت قناة القاهرة نيوز التابعة للدولة المصرية قد ذكرت أن مئات شاحنات المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والملابس والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى تصطف بالفعل عند معبر رفح الحدودي.

وخلال الهدنة، سيكون بمقدور 600 شاحنة مساعدات الدخول إلى غزة يومياً بموجب الاتفاق – وهي زيادة كبيرة عما كان مسموحاً به حتى هذه اللحظة.

ومع ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن زيادة مخصصات المساعدات ستكون “مجرد بداية” في معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.