وسط أجواء عمتها البهجة والسعادة، نظم سكان حي المطرية بشرق القاهرة، حفل إفطارهم الجماعي للعام العاشر على التوالي.

جمع الحدث آلاف المواطنين والعديد من الشخصيات العامة والرسمية في مصر لمشاركة سكان المطرية في عادتهم السنوية.

وكان على رأس الحضور وزير الشباب والرياضة المصري ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ومسؤولين عدد من علماء الأزهر الشريف، وبسطاء من أهل الحي، في مشهد جمع "الوزير والغفير"، كما يقال في الأمثال المصرية الدارجة، على مائدة واحدة يأكلون من الطعام نفسه.

كان حضور عدد من الوافدين والمدونين من خارج مصر لافتا هذا العام، بحسب منظمي الإفطار، للاحتفال بالمناسبة التي حازت شهرة واسعة النطاق امتدت إلى خارج الحي الشعبي وحدود مصر.

بمئات الطاولات في الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، صنع الأهالي مائدة إفطار عملاقة، يغذيها مطبخ على مساحة كبيرة لتجهيز كميات كبيرة من الطعام للصائمين.

تطلب إفطار المطرية "نصف طن أرز وطن دجاج وطن لحم بجانب الخضروات المتنوعة والأطباق الرمضانية الشعبية"، حسب الطاهي المشرف على تجهيز الطعام.