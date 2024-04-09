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(CNN)-- كتب قادة مصر وفرنسا والأردن مقالا افتتاحيا مشتركا، يدعو بشكل عاجل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة والأثر الكارثي للحرب المستمرة.

ونُشر المقال في الصحف الأردنية والمصرية الرسمية، فضلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية، و"واشنطن بوست" الأمريكية، الاثنين.

وشدد القادة الثلاثة على ضرورة التوصل إلى حل سلمي من خلال حل الدولتين، وأكدوا أن العنف والحرب "ليس لهما مكان" في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ويقول المقال الافتتاحي المشترك: "في ضوء الخسائر البشرية التي لا تُطاق، ندعو نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728. ونؤكد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وسلط القادة الضوء على الوضع الحرج في رفح، جنوب قطاع غزة، حيث لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني، وحذروا من "العواقب الوخيمة لمزيد من الأعمال العسكرية"، داعين إلى حماية المدنيين كالتزام قانوني وأخلاقي بموجب القانون الدولي.

وأدان قادة الدول الثلاث أعمال العنف والإرهاب والاستهداف العشوائي للمدنيين، وأكدوا مجددا ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.

وجاء في المقال: "ندين مقتل عمال الإغاثة الإنسانية، وآخرها الهجوم على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي".

وقد لعبت مصر وفرنسا دورا رئيسيا كوسيط بين حماس وإسرائيل، في حين كان الأردن لاعبا رئيسيا في توصيل المساعدات، حيث ساهم بالعشرات من عمليات الإنزال الجوي للمساعدات فوق غزة.