أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء باكستان وأفغانستان الى مقتل عشرات الأشخاص، حيث دمرت مياه الفيضانات آلاف الهكتارات من الأراضي، وشهدت منطقة الخليج هذا الأسبوع هطول كمية غير مسبوقة من الأمطار بما في ذلك الفيضانات الشديدة التي ضربت الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان وإيران.

وعانت أفغانستان وحدها من كوارث طبيعية فظيعة في العام الماضي وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدى زلزال مدمر إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وخلف شتاء قارس أكثر من 150 قتيلاً.

وتعد الأمطار الغزيرة غير معتادة بالنسبة للمنطقة في هذا الوقت من العام حيث تشهد باكستان عادة موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر.

وتستعد السلطات لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع.