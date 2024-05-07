مسؤول إسرائيلي: العملية العسكرية في معبر رفح لا تزال مستمرة

شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

القدس (CNN)-- قال مسؤول عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، إن العملية العسكرية في معبر رفح لا تزال مستمرة، ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "لدينا قوات خاصة تقوم بمسح المعبر، وهذا ما سيحدث في الساعات المقبلة" مؤكدا: "لدينا سيطرة عملياتية على منطقة المعبر ولدينا قوات خاصة تتعامل هناك".

ولم يعلن المسؤول جدولا زمنيا للمدة التي سيسيطرون فيها على المعبر، قائلا: "نحن لا نتحدث عن العمليات والجداول الزمنية المستقبلية".

ويمثل معبر رفح نقطة دخول حيوية للمساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وفي 7 أبريل/نيسان 2024، أعلنت مصر أنها زادت عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى 300 شاحنة على الأقل يوميا.