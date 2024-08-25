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(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعترضت كل الطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله لمهاجمة "هدف استراتيجي" في وسط إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في رسالة بالفيديو: "حاول حزب الله في وقت مبكر مهاجمة دولة إسرائيل بالصواريخ والطائرات بدون طيار. وجهنا (القوات الإسرائيلية) لتنفيذ هجوم استباقي مكثف لإزالة التهديد".

وأوضح نتنياهو: "دمر الجيش الإسرائيلي آلاف الصواريخ وآلاف الصواريخ قصيرة المدى وكانت جميعها تهدف إلى إلحاق الأذى بمواطنينا وقواتنا في الجليل. بالإضافة إلى ذلك، اعترض الجيش الإسرائيلي جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله على هدف استراتيجي في وسط البلاد". ولم يكشف نتنياهو ما هو هذا الهدف.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق، الأحد، إن حزب الله كان ينوي إطلاق "عدة مئات من الصواريخ" على شمال إسرائيل واستهداف وسط البلاد بطائرات بدون طيار.

وأكد نتنياهو في رسالته بالفيديو أن "ما حدث اليوم ليس النهاية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يجب على (زعيم حزب الله حسن) نصرالله في بيروت، و(المرشد الأعلى الإيراني علي) خامنئي في طهران أن يعرفا أن هذه كانت خطوة أخرى على طريقنا لتغيير الوضع في شمال إسرائيل، وإعادة سكاننا إلى منازلهم بأمان، وأكرر: هذه ليست نهاية المطاف".