بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة بصفقةالشرق الأوسطنشر الأحد، 01 سبتمبر / ايلول 2024خرجت مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.ويأتي هذا بعد أن قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 6 رهائن قُتلوا في غزة بما في ذلك الشاب الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيراغ بولين.وقال مسؤولون إسرائيليون لشبكة CNN إنه كان من المقرر أن يكون هو واثنان آخران من بين أوائل المفرج عنهم كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار.وأيضًا.. نتنياهو بعد استعادة جثامين 6 رهائن من غزة: حماس قتلتهم وسنلاحقها"نتنياهو أجلها".. مسؤولان لـCNN: ثلاثة من الرهائن المستعادة جثثهم من غزة كان من المقرر أن يكونوا من بين أوائل المفرج عنهمحماس تعلق على مقتل الرهائن في غزة وكيف قتلواقراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليحماسغزةقطاع غزة