خرجت مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

ويأتي هذا بعد أن قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 6 رهائن قُتلوا في غزة بما في ذلك الشاب الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيراغ بولين.

وقال مسؤولون إسرائيليون لشبكة CNN إنه كان من المقرر أن يكون هو واثنان آخران من بين أوائل المفرج عنهم كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار.

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