دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله وما قاله عن خطورة الهواتف رابطين هذه التصريحات بحادثة انفجارات "البيجر" التي هزت لبنان، الثلاثاء.

ويقول نصرالله في التصريحات المتداولة والتي تعود لخطاب ألقاه في فبراير/ شباط الماضي: "الهاتف الخلوي هو جهاز تنصت.. اخواننا في القرى الحدودية وفي كل الجنوب لا سيما المقاتلين وعائلاتهم الاستغناء عن هواتفهم الخلوية من أجل حفظ وسلامة دماء وكرامات الناس.. الخلوي هو عميل قاتل يقدم معلومات محددة ومميتة".

وتابع: "الاسرائيلي ليس بحاجة لزرع العملاء على الطرقات، فالكاميرات الموصولة على الانترنت تراقب كل الطرقات"، مؤكدا على وجوب "قطع هذه الكاميرات عن الانترنت، لأن التساهل في هذا الموضوع يساهم في المزيد من الشهداء والخسائر وكشف الجبهة للعدو".

يذكر أنه وفي تقرير لـ"نيويورك تايمز"، زُرعت المتفجرات مع مفتاح بجوار البطارية في كل جهاز "بيجر" لتفجيرها عن بعد، وانفجرت الأجهزة في وقت واحد بعد تلقي رسالة بعد ظهر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين بما في ذلك ما لا يقل عن 170 منهم في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.