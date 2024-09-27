ما الذي سيتغير في إيران تحت حكم مسعود بزكشيان؟.. جواد ظريف يجيب لـCNN

ما الذي سيتغير في إيران تحت حكم مسعود بزكشيان؟.. جواد ظريف يجيب لـCNNالشرق الأوسطنشر الجمعة، 27 سبتمبر / ايلول 2024خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، تحدث نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، جواد ظريف، مع كريستيان أمانبور، حول سياسة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان.وأيضًا.. شاهد كيف رد جواد ظريف على سؤال أمانبور حول تزويد إيران لروسيا بالأسلحةجواد ظريف لـCNN: تحقيق إسرائيل للفوز في الحرب "مستحيل".. وحزب الله "يمارس ضبط النفس"نتنياهو: لا يوجد مكان في إيران لا تطاله يد إسرائيل.. ولن نقبل بدور لحماس في غزةقراءة المزيدأمريكاإيرانجواد ظريف