ما الذي سيتغير في إيران تحت حكم مسعود بزكشيان؟.. جواد ظريف يجيب لـCNN

خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، تحدث نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، جواد ظريف، مع كريستيان أمانبور، حول سياسة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان.

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