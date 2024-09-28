مع تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، قُتل مئات الأشخاص في لبنان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، ونزح مئات الآلاف من اللبنانيين عن منازلهم، وفر العديد منهم من الجنوب إلى العاصمة بيروت، وتحدثت CNN إلى بعض النازحين بسبب الصراع.

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