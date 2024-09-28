"غزة ثانية".. لبنانيون نزحوا عن منازلهم بسبب الحرب يتحدثون لـCNN عن معاناتهم

الشرق الأوسط
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"غزة ثانية".. لبنانيون نزحوا عن منازلهم بسبب الحرب يتحدثون لـCNN عن معاناتهم

مع تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، قُتل مئات الأشخاص في لبنان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، ونزح مئات الآلاف من اللبنانيين عن منازلهم، وفر العديد منهم من الجنوب إلى العاصمة بيروت، وتحدثت CNN إلى بعض النازحين بسبب الصراع.

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