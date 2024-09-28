"غزة ثانية".. لبنانيون نزحوا عن منازلهم بسبب الحرب يتحدثون لـCNN عن معاناتهمالشرق الأوسطنشر السبت، 28 سبتمبر / ايلول 2024مع تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، قُتل مئات الأشخاص في لبنان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، ونزح مئات الآلاف من اللبنانيين عن منازلهم، وفر العديد منهم من الجنوب إلى العاصمة بيروت، وتحدثت CNN إلى بعض النازحين بسبب الصراع.وأيضًا.. ما الذي نعرفه عن مصير نصرالله بعد هجوم إسرائيل الأخير؟.. محلل سياسي يرد لـCNN"سيغير قواعد اللعبة"..السفارة الإيرانية بلبنان تعلق على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروتبعد الغارات على ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 10 قذائف من لبنان السبتقراءة المزيدإسرائيللبنانحزب اللهحسن نصراللهحماسغزةقطاع غزة