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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت السفارة الإيرانية في لبنان، السبت، على الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقالت السفارة الإيرانية في بيروت في بيان: "هذه الجريمة ستغير قواعد اللعبة، وهذا الإجراء سيؤدي إلى إنزال العقاب المناسب بالكيان الصهيوني"، حسب وصف السفارة.

وذكرت السفارة على صفحتها الرئيسية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "هذا الهجوم الإسرائيلي يظهر تصعيدا خطيرا للتوتر".

وكتبت السفارة الإيرانية: "مرة أخرى يرتكب الكيان الصهيوني مجزرة دموية أخرى استهدف فيها مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية"، حسب زعم السفارة.

وتابعت السفارة الإيرانية في بيانها: "هذه الجريمة مُدانة بالتأكيد"، طبقا لما نقلت عنها الوكالة الإيرانية.