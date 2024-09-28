فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

فيديو يظهر وصول صاروخ أطلقه حزب الله من لبنان إلى منطقة قريبة من تل أبيب

هزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إن نحو 10 قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، صباح السبت، وإنه تم اعتراض بعضها، وذلك بعدما شن الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد صفارات الإنذار التي دوت قبل قليل في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد نحو عشرة قذائف تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم اعتراض بعض القذائف".

ولم يصدر حزب الله حتى الآن أي بيانات يعلن فيها مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الوقت نفسه، شاهد فريق من شبكة CNN في بيروت دخانًا يتصاعد من حي الضاحية الجنوبية بالمدينة مع شروق الشمس فوق العاصمة اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي وصف الغارة التي شنها في وقت سابق من يوم الجمعة على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت بأنها كانت "دقيقة للغاية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "نعلم أن ضربتنا كانت دقيقة للغاية، ونعمل على تقييم نتائجها".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم، خلال وقت قصير، المباني في جنوب بيروت التي قال إن حزب الله يخزن بها صواريخ.