شاهد ما قاله مراسل CNN عن الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله حسن نصرالله

شاهد ما قاله مراسل CNN عن الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله حسن نصراللهالشرق الأوسطنشر الأحد، 29 سبتمبر / ايلول 2024لقد حوّل حسن نصرالله الذي قُتل في غارة إسرائيلية على جنوب بيروت حزب الله إلى واحد من أقوى القوى شبه العسكرية في الشرق الأوسط. يقدم محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN، نيك روبرتسون بعض التفاصيل حول من سيخلفه في تولي قيادة الحزب.وأيضًا.. إليكم من قد يخلف حسن نصرالله كزعيم جديد لحزب اللهما تقييم أمريكا بشأن احتمالية قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان؟حزب الله يعلن إطلاق صواريخ باتجاه القدس.. وإسرائيل تعلقشاهد كيف علق مسؤول في الجيش الإسرائيلي لـCNN على اغتيال نصرالله وإمكانية التدخل البريقراءة المزيدأمريكاإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحسن نصراللهغزة