شاهد ما قاله مراسل CNN عن الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله حسن نصرالله

لقد حوّل حسن نصرالله الذي قُتل في غارة إسرائيلية على جنوب بيروت حزب الله إلى واحد من أقوى القوى شبه العسكرية في الشرق الأوسط. يقدم محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN، نيك روبرتسون بعض التفاصيل حول من سيخلفه في تولي قيادة الحزب.

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