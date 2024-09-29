خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت إن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني يشكل "حدثًا فاصلًا وفرصة هائلة"، مضيفًا أنه "يجب إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله بشكل نهائي".

قد يهمك أيضًا.. مقتل حسن نصرالله.. مصادر تكشف كيف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة