نفتالي بينيت تعليقًا على اغتيال نصرالله لـCNN: فرصة هائلة ويجب إزالة تهديد حزب الله نهائياالشرق الأوسطنشر الأحد، 29 سبتمبر / ايلول 2024خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت إن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني يشكل "حدثًا فاصلًا وفرصة هائلة"، مضيفًا أنه "يجب إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله بشكل نهائي".قد يهمك أيضًا.. مقتل حسن نصرالله.. مصادر تكشف كيف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقةكيف عرفت إسرائيل موقع حسن نصرالله؟ شاهد ما قاله عقيد متقاعد لـCNNإليكم من قد يخلف حسن نصرالله كزعيم جديد لحزب اللهقراءة المزيدأمريكاإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحزب اللهغزةنفتالي بينيت