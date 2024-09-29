نفتالي بينيت تعليقًا على اغتيال نصرالله لـCNN: فرصة هائلة ويجب إزالة تهديد حزب الله نهائيا

الشرق الأوسط
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نفتالي بينيت تعليقًا على اغتيال نصرالله لـCNN: فرصة هائلة ويجب إزالة تهديد حزب الله نهائيا

خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت إن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني يشكل "حدثًا فاصلًا وفرصة هائلة"، مضيفًا أنه "يجب إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله بشكل نهائي".

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