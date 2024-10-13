قائد بالحرس الثوري: إيران مُستعدة للرد على "أي خطأ" من جانب إسرائيل

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

موعد رد إسرائيل على إيران والأهداف التي ستقصفها.. إليكم ما نعلمه

(CNN)-- أكد قائد في الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن إيران مُستعدة للرد على أي عمل إسرائيلي ضد البلاد، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وقال قائد القوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة: "نحن مستعدون للرد على أي خطأ من جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق الأحد، حذّر وزير الخارجية الإيراني من أنه "لا توجد خطوط حمراء" لدى بلاده في الدفاع عن شعبها ومصالحها.

وسيُعقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، حيث يدرس قادته الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الميجور جنرال باتريك رايدر، قال إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال منظومة متقدمة مضادة للصواريخ إلى إسرائيل، ومعها قوات أمريكية لتشغيلها "للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية".

وتابع رايدر في بيانه له، الأحد، أن ذلك "يأتي في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الماضي، ومرة ​​أخرى في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".